Les événements rapportés dans ce récit se déroulent au débutdes années 1990 à la Réunion, dans les Hauts de l'île, dans un cirque entreremparts et pitons. De nombreux déshérités y ont longtemps vécu dans desconditions très rudes. L'un d'entre eux revient dans cet îlet sur les traces deson enfance. Rien que de très banal. Mais qui aurait pu prévoir que le vieilhomme rechercherait son salut dans la fuite ? La montagne estsouveraine ici, elle impose partout ses conditions, et modèle à son image unepopulation de déshérités qui, néanmoins, considère ce territoire comme sonEldorado. On les appelle Petits-Blancs, Pat' jaunes ou Yabs. L'und'entre eux est le personnage principal de ce livre. Il en est à la fois causeet ferment. Le récit ne cherche pas l'authenticité à tout prix, ni la froideexactitude de l'ethnographe, mais plutôt à faire place à la mémoire du vieilhomme, à ses réactions quand cette mémoire redevient son présent.