ARGUMENTAIRE Publié à l'occasion du centenaire de l'Exposition internationale de Paris 1925, ce livre richement illustré présente des grands moments et des artistes liés à cet événement qui influença les arts dans le monde entier. Neuf thèmes sont explorés : l'architecture (Hoffmann, Saarinen, Sauvage, Garnier, Wright...), la sculpture (Bourdelle, Pompon, Zadkine, Janniot, Landowski...), la peinture (Marval, Pascin, Laurencin, Van Dongen, Delorme, Zarraga, Depero, Kahlo...), le métal (Linossier, Rateau, Gargallo, Brandt, Kiss, Subes...), l'ébénisterie (Ruhlmann, Printz, Chareau, Dufet, Adnet...), la céramique (Mayodon, Buthaud, Heiligenstein, Dufy, Cliff...), la laque (Suisse, Dunand...), le verre (Barillet, Buthaud, Champigneulle, Lalique, Marinot, Sabino...), l'illustration (Erté, Marty, Lepape, Dupas, Colin, Cassandre, Pico ...), et la mode (les Soeurs Callot, Lanvin, Paquin, Poiret, Vionnet, Patou, Chanel...).