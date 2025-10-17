Inscription
#Beaux livres

Art déco

Emmanuel Bréon, Jacques Seray

ActuaLitté
ARGUMENTAIRE Publié à l'occasion du centenaire de l'Exposition internationale de Paris 1925, ce livre richement illustré présente des grands moments et des artistes liés à cet événement qui influença les arts dans le monde entier. Neuf thèmes sont explorés : l'architecture (Hoffmann, Saarinen, Sauvage, Garnier, Wright...), la sculpture (Bourdelle, Pompon, Zadkine, Janniot, Landowski...), la peinture (Marval, Pascin, Laurencin, Van Dongen, Delorme, Zarraga, Depero, Kahlo...), le métal (Linossier, Rateau, Gargallo, Brandt, Kiss, Subes...), l'ébénisterie (Ruhlmann, Printz, Chareau, Dufet, Adnet...), la céramique (Mayodon, Buthaud, Heiligenstein, Dufy, Cliff...), la laque (Suisse, Dunand...), le verre (Barillet, Buthaud, Champigneulle, Lalique, Marinot, Sabino...), l'illustration (Erté, Marty, Lepape, Dupas, Colin, Cassandre, Pico ...), et la mode (les Soeurs Callot, Lanvin, Paquin, Poiret, Vionnet, Patou, Chanel...).

Par Emmanuel Bréon, Jacques Seray
Chez Archives d'architecture moderne

|

Auteur

Emmanuel Bréon, Jacques Seray

Editeur

Archives d'architecture moderne

Genre

Architecture

Art déco

Jacques Seray

Paru le 17/10/2025

400 pages

Archives d'architecture moderne

55,00 €

ActuaLitté
9782488271035
© Notice établie par ORB
