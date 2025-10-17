Party Boy Kongming! Tome 3

Zhuge Liang, alias Kongming s'est réincarné dans le Japon moderne au beau milieu de Shibuya. Desenu le stratège de la jeune Eiko Tsukimi qui rêve de percer dans la chanson, il a élu domicile dans le débarras d'une boite de nuit. Afin de gagner leur place pour le Summer Sonia, un gigantesque festival de musique en plein air, Kongming et Eiko doivent obtenir 100 000 likes. Persuade que la clé de la victoire consiste à recruter un rappeur. Kongming jette son dévolu sur Kabe Taijin, un talentueux rappeur qui traverse une mauvaise passe. Kongming défie alors Kabe à un battle de rap !!