Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Party Boy Kongming! Tome 3

Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Zhuge Liang, alias Kongming s'est réincarné dans le Japon moderne au beau milieu de Shibuya. Desenu le stratège de la jeune Eiko Tsukimi qui rêve de percer dans la chanson, il a élu domicile dans le débarras d'une boite de nuit. Afin de gagner leur place pour le Summer Sonia, un gigantesque festival de musique en plein air, Kongming et Eiko doivent obtenir 100 000 likes. Persuade que la clé de la victoire consiste à recruter un rappeur. Kongming jette son dévolu sur Kabe Taijin, un talentueux rappeur qui traverse une mauvaise passe. Kongming défie alors Kabe à un battle de rap !!

Par Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba
Chez Noeve

|

Auteur

Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba

Editeur

Noeve

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Party Boy Kongming! Tome 3 par Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba

Commenter ce livre

 

Party Boy Kongming! Tome 3

Ryo Ogawa, Yûto Yotsuba

Paru le 17/10/2025

196 pages

Noeve

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383166405
9782383166405
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.