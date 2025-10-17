Party Boy Kongming! Tome 4

Réincarné de nos jours au beau milieu du quartier de Shibuya, le stratège Zhuge Liang Kongming met désormais toutes ses compétences au service de la jeune Eiko qui rêve de devenir une grande chanteuse. Mais, alors quelle est en train d'écrire une chanson, la jeune fille tombe dans la dépression. Sa rencontre avec Nanami. avec qui le courant passe aussitôt, et leur concert de rue en duo lui permettent de comprendre le véritable sens de la musique et de la chanson. Mais Eiko apprend que Nanami est en réalité une rivale dans la course aux 100 000 likes... Les deux jeunes filles pourront-elles rester amies ? !