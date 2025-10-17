Inscription
#Manga

Peachboy Riverside Tome 4

Coolkyousinnjya

ActuaLitté
Forte d'une nouvelle détermination, celle d'accomplir son objectif par tous les moyens quitte à employer le terrible pouvoir enfoui en elle et capable d'annihiler les ogres, Sally abat Juki pour protéger la forêt de l'ouest puis reprend son voyage à travers le monde avec ses compagnons. Dans la ville suivante, le groupe entend des rumeurs sur un certain " Kyûketsuki ", un vampire qui suce le sang des humains. Le tome 4 de la fantasy aux multiples espèces parle de rencontres, d'adieux et de phénomènes étranges !!

Par Coolkyousinnjya
Chez Noeve

|

Auteur

Coolkyousinnjya

Editeur

Noeve

Genre

Shonen/garçon

Peachboy Riverside Tome 4

Coolkyousinnjya

Paru le 17/10/2025

196 pages

Noeve

6,95 €

9782386703317
