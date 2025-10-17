Inscription
#Manga

Living With My Brother's Wife Tome 1

Kuzushiro

ActuaLitté
Shino Kishibe, lycéenne de 17 ans. Mes parents sont décédés quand j'étais petite, et mon grand frère, ma seule famille restante, est mort, il y a 6 mois de cela. C'est cela qui m'a conduit à vivre avec Nozomi, "l'épouse de mon frère". "Est-ce que... tu dors bien, en ce moment ? Oui." "Elles n'ont aucun lien, mais forment une famille". Voici le premier volume de cette histoire contant le quotidien de deux personnes mystérieuses, maladroites, et qui réalisent peu à peu leur bonheur.

Par Kuzushiro
Chez Noeve

|

Auteur

Kuzushiro

Editeur

Noeve

Genre

Seinen/Homme

Living With My Brother's Wife Tome 1

Kuzushiro

Paru le 17/10/2025

196 pages

Noeve

7,95 €

9782386702372
