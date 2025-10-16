Inscription
#Essais

L'Oracle des Saints

Sylvain Didelot

ActuaLitté
Un merveilleux oracle de 50 cartes à l'éffigie des saints pour prier et recevoir des guidances inspirées. De tout temps, les saints ont été de merveilleux guides spirituels mais peu de gens savent comment les invoquer ou leur adresser une prière. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes à l'effigie des saints traditionnels, leurs " spécialités ", et pour chacun et chacune, une prière inspirée. Les saints ne feront pas tout à votre place, mais soyez certains qu'ils travailleront à vos côtés pour vous guider vers la solution la plus juste pour votre demande. Leur aide peut aussi consister à vous apprendre à accepter une situation et à en comprendre le sens profond. Prononcez ces prières avec calme, foi et sincérité et vous recevrez la guidance des saints et tout le réconfort dont vous avez besoin.

Par Sylvain Didelot
Chez Exergue

|

Auteur

Sylvain Didelot

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

L'Oracle des Saints

Sylvain Didelot

Paru le 16/10/2025

124 pages

Exergue

26,00 €

Scannez le code barre 9782361889692
9782361889692
© Notice établie par ORB
