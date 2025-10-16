Le chef-d'oeuvre de Victor Hugo, en édition intégrale. Peut-on imaginer un monde sans Jean Valjean, Cosette, Gavroche, Javert ou Fantine, à jamais vivants au Panthéon de l'esprit humain ? En 1862 paraissent Les Misérables, qui désignent toutes les vicitmes d'un ordre social dont Victor Hugo condamne les injustices. Immense épopée populaire, le roman est emporté dans l'air de Paris et de ses bas-fonds, chargé de l'odeur des barricades et de la Révolution. Il deviendra l'une des oeuvres les plus lues dans le monde. On dit que lorsque les premières épreuves sortirent des presses, les correcteurs et les imprimeurs pleuraient.