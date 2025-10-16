Inscription
#Roman francophone

Les Misérables

Victor Hugo

ActuaLitté
Le chef-d'oeuvre de Victor Hugo, en édition intégrale. Peut-on imaginer un monde sans Jean Valjean, Cosette, Gavroche, Javert ou Fantine, à jamais vivants au Panthéon de l'esprit humain ? En 1862 paraissent Les Misérables, qui désignent toutes les vicitmes d'un ordre social dont Victor Hugo condamne les injustices. Immense épopée populaire, le roman est emporté dans l'air de Paris et de ses bas-fonds, chargé de l'odeur des barricades et de la Révolution. Il deviendra l'une des oeuvres les plus lues dans le monde. On dit que lorsque les premières épreuves sortirent des presses, les correcteurs et les imprimeurs pleuraient.

Par Victor Hugo
Chez Pocket

Auteur

Victor Hugo

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 30/10/2025

223 pages

Pocket

26,00 €

9782266354301
© Notice établie par ORB
