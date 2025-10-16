Coffret bougie, illuminer mes 7 chakras

Un coffret avec une bougie en cire de soja et un livre explicatif écrit pour s'initier aux rituels énergétiques. Eveillez votre lumière intérieure et harmonisez vos énergies. Plongez dans un voyage sensoriel au coeur de vos chakras grâce à ce coffret unique, conçu pour réenchanter votre quotidien. Découvrez les secrets des 7 chakras principaux à travers un livre de 96 pages illustré, riche d'enseignements, de conseils et de rituels énergétiques. Accompagnez votre lecture d'une bougie aux couleurs vibratoires des chakras, pensée pour soutenir votre équilibre intérieur. Un coffret pour prendre soin de vous, raviver votre flamme intérieure et faire rayonner votre énergie sur votre chemin de vie.