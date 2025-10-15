Coffret en 2 volumes : Tome 3, Guajeraï ; Tome 4, Le rituel

Alors que Max et le manchot sont à la recherche de Baïa, en fuite à travers la jungle avec le capitaine Rego, ceux-ci sont eux-mêmes poursuivis par les hommes du chef du camp de travailleurs, Hermann, qui cherche à faire la lumière autour de la mort de sa fille. Les course-poursuites se croisent et se multiplient dans la jungle luxuriante et toujours plus dangereuse. Sans compter que Max et le manchot - autrement dit le fils et le père - partagent désormais un autre secret : le trésor retrouvé dans l'épave de l'avion dans lequel la fille d'Hermann trouva la mort et que le manchot pilotait. Le retour de la série maintenant culte d'Olivier Pont et Régis Loisel, dans un étui réunissant les tomes 3 et 4 avec un ex-libris inclus.