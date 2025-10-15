Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cartes « Témoins de l'invisible »

Ixène

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici un cadeau original à offrir à des adolescents, collégiens, lycéens ou jeunes étudiants ! Ils pourront décider d'utiliser les cartes comme calendrier de l'Avent, en piochant une carte pour vivre leur journée sous le regard d'un grand saint ou envoyer la carte à un ami ou un proche, pour rendre l'Avent plus spirituel. Ils pourront aussi conserver l'étui toute l'année, comme carte de correspondance ou pour décorer leur chambre, pour vivre au quotidien en Témoin de l'Invisible ! Citations de Carlo Acutis, Charles de Foucauld, Bernadette Soubirous, Pier Giorgio Frassatti, Mère Teresa, Sainte Thérèse...

Par Ixène
Chez XXXX

|

Auteur

Ixène

Editeur

XXXX

Genre

Jeux de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cartes « Témoins de l'invisible » par Ixène

Commenter ce livre

 

Cartes « Témoins de l'invisible »

Ixène

Paru le 15/10/2025

1 pages

XXXX

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3700000288947
3700000288947
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.