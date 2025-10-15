Cartes « Témoins de l'invisible »

Voici un cadeau original à offrir à des adolescents, collégiens, lycéens ou jeunes étudiants ! Ils pourront décider d'utiliser les cartes comme calendrier de l'Avent, en piochant une carte pour vivre leur journée sous le regard d'un grand saint ou envoyer la carte à un ami ou un proche, pour rendre l'Avent plus spirituel. Ils pourront aussi conserver l'étui toute l'année, comme carte de correspondance ou pour décorer leur chambre, pour vivre au quotidien en Témoin de l'Invisible ! Citations de Carlo Acutis, Charles de Foucauld, Bernadette Soubirous, Pier Giorgio Frassatti, Mère Teresa, Sainte Thérèse...