Mes masques en strass Joyeux Noël

Lili la Baleine

Un Noël plein de paillettes ! Cette pochette contient tout le nécessaire pour créer 5 superbes masques à décorer avec des strass, à colorier et à assembler grâce aux élastiques fournis. Parfaits pour les fêtes, ces masques feront briller les yeux des enfants tout en stimulant leur créativité. - 5 masques à décorer et à colorier - Des strass colorés à coller - Elastiques inclus pour les porter facilement - Une activité festive idéale pour attendre Noël ! Un petit cadeau malin et ludique pour occuper les enfants pendant les vacances ou pour glisser sous le sapin !

Par Lili la Baleine
Chez Play Bac

|

Auteur

Lili la Baleine

Editeur

Play Bac

Genre

Papier et carton

Mes masques en strass Joyeux Noël

Lili la Baleine

Paru le 05/11/2025

5 pages

Play Bac

8,90 €

ActuaLitté
9782809694437
© Notice établie par ORB
