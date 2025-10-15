Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Le livre de vie des Amis de Dieu

François Garagnon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les saints sont des compagnons invisibles. Invisibles mais surnaturellement présents. Ils ne sont pas seulement des exemples du passé , ce sont des présences vivantes dans la communion des saints. Ils intercèdent pour ceux qui sont encore en chemin. Ils inspirent, par leur vie, des vocations nouvelles. Ils accompagnent, silencieusement, les âmes dans leurs combats intérieurs. Le culte des saints n'est pas une idolâtrie : c'est une relation de fraternité spirituelle. Certains mystiques disaient que prier un saint, c'est marcher à côté de lui dans l'éternité, comme on marche avec un ami dans le silence d'une forêt. Ce livre est là pour nous laisser inspirer, chaque jour, par ces grands "Amis de Dieu"...

Par François Garagnon
Chez Monte-Cristo

|

Auteur

François Garagnon

Editeur

Monte-Cristo

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre de vie des Amis de Dieu par François Garagnon

Commenter ce livre

 

Le livre de vie des Amis de Dieu

François Garagnon

Paru le 15/10/2025

384 pages

Monte-Cristo

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488397025
9782488397025
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.