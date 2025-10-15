Le livre de vie des Amis de Dieu

Les saints sont des compagnons invisibles. Invisibles mais surnaturellement présents. Ils ne sont pas seulement des exemples du passé , ce sont des présences vivantes dans la communion des saints. Ils intercèdent pour ceux qui sont encore en chemin. Ils inspirent, par leur vie, des vocations nouvelles. Ils accompagnent, silencieusement, les âmes dans leurs combats intérieurs. Le culte des saints n'est pas une idolâtrie : c'est une relation de fraternité spirituelle. Certains mystiques disaient que prier un saint, c'est marcher à côté de lui dans l'éternité, comme on marche avec un ami dans le silence d'une forêt. Ce livre est là pour nous laisser inspirer, chaque jour, par ces grands "Amis de Dieu"...