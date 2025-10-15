Convaincu que la vie est une succession de défis à relever, Ludovic Hubler sort chaque année de sa zone de confort à travers des challenges physiques ou intellectuels. Son dernier défi, La Diagonale de l'Engagement, s'inscrit dans cette lignée tout en faisant écho à son engagement de toujours pour un monde plus solidaire. De la pointe de Corsen, à Menton, il va tracer son chemin en suivant à pied la plus longue diagonale de notre hexagone afin de rencontrer ces volontaires, professionnels ou bénévoles, qui ont fait de l'engagement un axe de vie. Plus qu'un simple parcours de rencontres, sa démarche s'inscrit dans une réflexion plus large sur notre société et les enjeux auxquels elle devra faire face. Ces 47 jours de marche sont aussi un hymne à la beauté et aux richesses de la France que Ludovic va découvrir au fil de son parcours. Cette aventure profondément humaine est un encouragement à mieux comprendre et observer le monde qui nous entoure, loin des préjugés, proche d'un quotidien qui parfois nous échappe.