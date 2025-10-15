Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Angular et Node.js

Christian Vigouroux, Patrice Maldi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage PHP pour maîtriser le développement avec le framework Symfony. 1064 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Apprendre à développer avec JavaScript - Des bases à l'utilisation de frameworks (5e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur l'apprentissage du langage JavaScript s'adresse à des lecteurs qui souhaitent maîtriser cette brique incontournable et omniprésente dans le développement de sites web (intranet, extranet, internet) et dans celui d'applications hybrides pour smartphones et tablettes. La maîtrise du langage JavaScript est un atout essentiel pour acquérir une expertise dans le domaine des technologies du Web 2. 0... Un livre de la collection Expert IT Angular et Node. js - Développement web full stack avec MEAN Extrait du résumé : Ce livre est un guide complet destiné aux développeurs web disposant de bases en programmation et d'une compréhension élémentaire des concepts JavaScript, qui souhaitent apprendre à développer des applications web full stack modernes à l'aide de la stack MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node. js)...

Par Christian Vigouroux, Patrice Maldi
Chez Editions ENI

|

Auteur

Christian Vigouroux, Patrice Maldi

Editeur

Editions ENI

Genre

Java script

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Angular et Node.js par Christian Vigouroux, Patrice Maldi

Commenter ce livre

 

Angular et Node.js

Christian Vigouroux, Patrice Maldi

Paru le 15/10/2025

1064 pages

Editions ENI

71,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409051715
9782409051715
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.