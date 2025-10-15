PHP et Symfony

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage PHP pour maîtriser le développement avec le framework Symfony. 1210 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques PHP 8 - Développez un site web dynamique et interactif (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur PHP 8 (en version 8. 2 au moment de l'écriture) s'adresse aux concepteurs et développeurs qui souhaitent utiliser PHP pour développer un site web dynamique et interactif... Un livre de la collection Expert IT Symfony 6 - Développez des sites web PHP structurés et performants Extrait du résumé : Ce livre sur Symfony 6 s'adresse aux développeurs, chefs de projets, architectes techniques, qui souhaitent, grâce à ce framework, structurer et organiser leurs développements PHP au sein d'un environnement de construction d'applications robuste et professionnel. La maîtrise de la programmation objet avec PHP est un prérequis indispensable pour tirer le meilleur parti de ces pages...