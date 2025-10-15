Inscription
#Essais

PHP et Symfony

Etienne Langlet, Olivier Heurtel

ActuaLitté
Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage PHP pour maîtriser le développement avec le framework Symfony. 1210 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques PHP 8 - Développez un site web dynamique et interactif (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur PHP 8 (en version 8. 2 au moment de l'écriture) s'adresse aux concepteurs et développeurs qui souhaitent utiliser PHP pour développer un site web dynamique et interactif... Un livre de la collection Expert IT Symfony 6 - Développez des sites web PHP structurés et performants Extrait du résumé : Ce livre sur Symfony 6 s'adresse aux développeurs, chefs de projets, architectes techniques, qui souhaitent, grâce à ce framework, structurer et organiser leurs développements PHP au sein d'un environnement de construction d'applications robuste et professionnel. La maîtrise de la programmation objet avec PHP est un prérequis indispensable pour tirer le meilleur parti de ces pages...

Par Etienne Langlet, Olivier Heurtel
Chez Editions ENI

|

Auteur

Etienne Langlet, Olivier Heurtel

Editeur

Editions ENI

Genre

DHTML, XML, PHP

PHP et Symfony

Etienne Langlet, Olivier Heurtel

Paru le 15/10/2025

1210 pages

Editions ENI

77,90 €

9782409051739
© Notice établie par ORB
