#Imaginaire

Coffret en 2 volumes : Tome 1, Isabel ; Tome 2, O Maneta

Régis Loisel, Olivier Pont, François Lapierre

ActuaLitté
Après la mort de sa mère, Max hérite de deux photos énigmatiques le liant à un passé brésilien. En quête de vérité, il plonge dans une Amazonie des années 70 gangrénée par la violence. Guidé par Baïa, une jeune muette, il découvre une jungle pleine de dangers, de secrets, et d'un passé prêt à ressurgir. Le retour de la série maintenant culte d'Olivier Pont et Régis Loisel, dans un étui réunissant les tomes 1 et 2 avec un ex-libris inclus.

Par Régis Loisel, Olivier Pont, François Lapierre
Chez Rue de Sèvres

|

Auteur

Régis Loisel, Olivier Pont, François Lapierre

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Aventure

Coffret en 2 volumes : Tome 1, Isabel ; Tome 2, O Maneta

Régis Loisel, Olivier Pont

Paru le 15/10/2025

176 pages

Rue de Sèvres

36,00 €

ActuaLitté
