Coffret en 2 volumes : Tome 1, Isabel ; Tome 2, O Maneta

Après la mort de sa mère, Max hérite de deux photos énigmatiques le liant à un passé brésilien. En quête de vérité, il plonge dans une Amazonie des années 70 gangrénée par la violence. Guidé par Baïa, une jeune muette, il découvre une jungle pleine de dangers, de secrets, et d'un passé prêt à ressurgir. Le retour de la série maintenant culte d'Olivier Pont et Régis Loisel, dans un étui réunissant les tomes 1 et 2 avec un ex-libris inclus.