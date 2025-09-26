Le théâtre en France de 1757 à 1791

La période de 1757-1791, entre la publication du Fils naturel ou Les Epreuves de la vertu de Diderot et le décret-loi qui établit la liberté des théâtres, couvre trois décennies et demie d'intense vie théâtrale caractérisée par un rapport complexe vis-à-vis de son héritage, l'entrelacement de créations dramatiques et de textes théoriques fondamentaux qui font du théâtre un enjeu esthétique, social et politique. Les changements portent sur les pôles culturels, l'échiquier des genres théâtraux, les conditions matérielles de représentation, la participation du spectateur, l'émergence d'une véritable critique théâtrale, la reconnaissance de la propriété littéraire, ainsi que la fin de l'exclusion juridique des comédiens et des comédiennes. Histoire littéraire, histoire des spectacles, études théâtrales, étude des appropriations et des usages du fait théâtral se conjuguent dans cet ouvrage pour tenter d'appréhender aujourd'hui ce théâtre, foisonnant, contrasté, parfois polémique et contradictoire, y compris dans les premières années révolutionnaires.