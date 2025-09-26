Inscription
#Roman francophone

Le théâtre en France de 1757 à 1791

Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

ActuaLitté
La période de 1757-1791, entre la publication du Fils naturel ou Les Epreuves de la vertu de Diderot et le décret-loi qui établit la liberté des théâtres, couvre trois décennies et demie d'intense vie théâtrale caractérisée par un rapport complexe vis-à-vis de son héritage, l'entrelacement de créations dramatiques et de textes théoriques fondamentaux qui font du théâtre un enjeu esthétique, social et politique. Les changements portent sur les pôles culturels, l'échiquier des genres théâtraux, les conditions matérielles de représentation, la participation du spectateur, l'émergence d'une véritable critique théâtrale, la reconnaissance de la propriété littéraire, ainsi que la fin de l'exclusion juridique des comédiens et des comédiennes. Histoire littéraire, histoire des spectacles, études théâtrales, étude des appropriations et des usages du fait théâtral se conjuguent dans cet ouvrage pour tenter d'appréhender aujourd'hui ce théâtre, foisonnant, contrasté, parfois polémique et contradictoire, y compris dans les premières années révolutionnaires.

Par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

Editeur

Honoré Champion

Genre

Théâtre - Essais

Retrouver tous les articles sur Le théâtre en France de 1757 à 1791 par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

Commenter ce livre

 

Le théâtre en France de 1757 à 1791

Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

Paru le 26/09/2025

574 pages

Honoré Champion

85,00 €

ActuaLitté
9782745364098
