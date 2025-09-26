Émile Clermont et les novissima verba du XIXe siècle

Apprécié de Barrès et Bourget, admiré par Montherlant et Giraudoux, Emile Clermont (1880-1916) est l'un des écrivains que la Grande Guerre a arrachés à une brillante carrière. Moins connu qu'Alain-Fournier, Péguy ou Pergaud, il est l'auteur de trois romans psychologiques : Amour promis, Laure et Histoire d'Isabelle. Il s'impose d'emblée comme un analyste talentueux de la vie intérieure et une plume d'une grande maîtrise classique. Observateur attentif de ses contemporains, habile à étudier les affres du sentiment amoureux et peintre hors-pair de la campagne française, il séduit la critique littéraire qui fait de lui l'héritier de Constant, Sainte-Beuve et Fromentin. Qualifié de "chercheur d'absolu" , Emile Clermont a laissé de nombreux projets à sa mort. Bergson et Nietzsche ont influencé sa pensée alors qu'il est toujours resté en quête d'une réponse à ses interrogations existentielles.