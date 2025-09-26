Une guerre sans épithète : les troubles des Sevenes

Dans cette enquête tirée de sa thèse de doctorat soutenue à l'Ecole pratique des hautes études, Chrystel Bernat examine, à partir d'une mine archivistique, les mécanismes de basculement d'une société en guerre à l'occasion des troubles religieux du Grand Siècle, qui mettent aux prises réformés, sujets catholiques et représentants de la monarchie en une infinité de combinaisons guerrières. Identifiant les modalités d'affrontements larvés qu'elle développe à partir de la notion de violence diffuse, elle appréhende la guerre de 1702 comme un objet sociétal complexe et systémique. L'historienne explore la spécificité de cette guerre civile dérobée qui se joue dans la France catholique de Louis XIV, scrutant les leviers sociétaux et partisans de cette guerre inclassable née des révolutions des Sevennes, sans équivalent dans l'histoire des conflits religieux du royaume. Attentive aux modes d'affrontements pratiques, idéologiques et symboliques, et à l'exercice de la violence autonome, statutaire ou complice de la répression royale, elle interroge les propriétés de cette guerre sans nom et questionne le modèle des conflits confessionnels de la Seconde modernité que le cadre singulier du régime révocatoire distingue des guerres du XVIe siècle en posant la question de la redistribution des violences de Religion dans le cadre de l'absolutisme politique. Dans cette guerre sans épithète, réductible à aucun schéma guerrier traditionnel de la période moderne, l'innommé reste la marque d'une incongruité signifiante, cet espace blanc de clivages confessionnels bénéficiaires d'une violence d'Etat derrière laquelle se déploie une guerre fratricide dégagée de ses emblèmes de lutte traditionnels dont l'enquête cherche à tracer les contours et à saisir l'originalité.