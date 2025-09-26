Le souffle des passions Tome 2

Deux attentats simultanés, organisés avec une précision diabolique. Mahou, le chef de la police, pressent qu'un complot d'une ampleur terrifiante se trame. Les plus hautes sphères du pouvoir sont gangrenées. Le temps presse puisque l'ennemi est prêt à tout pour semer le chaos et peut récidiver à tout moment. Avec l'appui inconditionnel du redoutable Ay, de la subtile Mayati, le policier s'engage dans une traque où chaque pas s'ouvre sur une nouvelle couche de mystères à percer...