Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le souffle des passions Tome 2

Philip Kayne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux attentats simultanés, organisés avec une précision diabolique. Mahou, le chef de la police, pressent qu'un complot d'une ampleur terrifiante se trame. Les plus hautes sphères du pouvoir sont gangrenées. Le temps presse puisque l'ennemi est prêt à tout pour semer le chaos et peut récidiver à tout moment. Avec l'appui inconditionnel du redoutable Ay, de la subtile Mayati, le policier s'engage dans une traque où chaque pas s'ouvre sur une nouvelle couche de mystères à percer...

Par Philip Kayne
Chez Hello Editions

|

Auteur

Philip Kayne

Editeur

Hello Editions

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le souffle des passions Tome 2 par Philip Kayne

Commenter ce livre

 

Le souffle des passions Tome 2

Philip Kayne

Paru le 26/09/2025

418 pages

Hello Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386275128
9782386275128
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.