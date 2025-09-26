A l'ombre des Lumières constitue une bio graphie intellectuelle de Jacques- André Naigeon (1735-1810), importante figure du siècle des Lumières. Premier éditeur et biographe de Diderot, Naigeon fut mêlé à d'innombrables affaires politiques, sociales et culturelles qui bouleversèrent la société française de son temps. Athée convaincu, éditeur infatigable, fin connaisseur de la littérature clandestine, le jeune Naigeon a pu collaborer aux derniers volumes de l'Encyclopédie et participer, avec le baron d'Holbach, à la propagation de nombreux manuscrits hétérodoxes, matérialistes et violemment anti-cléricaux. Après la Révolution, qui nourrit sa réflexion, il s'intégra à la culture "officielle" par le biais de son élection à l'Institut de France. Au-delà de précieux travaux d'édition, Naigeon demeure le témoin vivant d'une période culturelle qui restera sans pareille.