Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Oeuvres complètes

Agnès Cousson, Madame de Sablé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faire connaître Madeleine de Souvré (1599-16 janvier 1678), marquise de Sablé, par la publication inédite de l'ensemble de ses écrits - lettres, traités, Maximes -, réunis pour la première fois, et rendre à l'autrice la place prépondérante qu'elle occupe sur la scène sociale et littéraire du XVIIe siècle, telle est l'ambition de la présente édition. La mise en rapport des textes révèle la cohérence thématique et esthétique qui les unit, l'intertexte fécond qui inspire la réflexion, et l'originalité d'une démarche intellectuelle qui se nourrit de lectures éclectiques et de l'expérience propre pour progresser dans la connaissance du savoir que Mme de Sablé plébiscite. Reflet des préoccupations morales, esthétiques, religieuses du siècle dans lequel elle s'inscrit, l'oeuvre laisse entendre la voix singulière d'une femme qui a su conquérir sa renommée sur la scène publique, et qui s'exprime au nom de cette légitimité acquise, dans le refus de tout maître à penser. Humanisme, préciosité, augustinisme, Mme de Sablé s'emploie à suivre sa propre voie, guidée par des valeurs morales et esthétiques qu'elle a faites siennes, dans la préservation de son intimité propre. Elle livre ici une manière d'être et de penser indissociable de son histoire personnelle, un rapport à la littérature défini comme un usage de soi, qu'elle invite le lecteur à s'approprier.

Par Agnès Cousson, Madame de Sablé
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Agnès Cousson, Madame de Sablé

Editeur

Honoré Champion

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oeuvres complètes par Agnès Cousson, Madame de Sablé

Commenter ce livre

 

Oeuvres complètes

Agnès Cousson, Madame de Sablé

Paru le 26/09/2025

350 pages

Honoré Champion

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782745364319
9782745364319
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.