#Essais

La fabrique de l'événement

Jonathan Barkate

ActuaLitté
Chez Kessel, Malraux et Gary, l'écriture est un processus dynamique à évaluer dans le temps car l'instantanéité de l'événement y est dépassée deux fois : tous trois s'attachent d'abord à déprendre leurs récits de l'actualité, puis ils se livrent à un travail de récriture au moment de les rééditer ou de les intégrer à un ensemble plus vaste (recueils de nouvelles, de reportages ou cycle mémorial). Ecrire revient donc à mettre l'histoire en mots, à la mettre en scène, à la remettre sur le métier, voire à la mettre sous verre quand certains passages récrits corrigent les faits pour livrer des versions officielles. Entrer ainsi dans l'atelier des écrivains permet d'envisager la dimension artisanale de leur écriture et invite à comprendre comment cette fabrique de l'événement construit le sens de l'histoire en conciliant le temps court de la saisie sur le vif et le temps long de la récriture. Ni artificielle ni industrielle, cette fabrication implique des opérations historiographiques et scripturaires qui rendent compte d'un événement autant qu'elles en (re)construisent le sens.

Par Jonathan Barkate
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Jonathan Barkate

Editeur

Honoré Champion

Genre

Critique

La fabrique de l'événement

Jonathan Barkate

Paru le 26/09/2025

790 pages

Honoré Champion

85,00 €

ActuaLitté
9782745364197
