Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Panégyriques de Jeanne d’Arc

Dominique Le Tourneau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette série de deux volumes inaugure la publication des panégyriques de Jeanne d'Arc prononcés en dehors d'Orléans, concrètement dans près de 70 villes de France, de 1820, à Domremy, jusqu'en 1894 compris. Cette période est marquée d'abord par la montée de l'anticléricalisme, avec l'action de la franc-maçonnerie, opposée à la création d'une fête nationale de Jeanne d'Arc, et de la librepensée, expliquant l'épopée de Jeanne par des motifs humains : hallucination, illumination, autosuggestion... C'est aussi l'époque des sans-Dieu et des sans-patrie, du cosmopolitisme. La guerre franco-prussienne de 1870-1871, avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Reich allemand qui s'ensuit, se fait sentir et alimente l'espoir de récupérer les provinces perdues. Les jeunes sont incités à être prêts à donner leur vie pour la France s'il le faut. Autre fait notable de cette tranche d'histoire, l'ouverture en 1894 de la cause de béatification de Jeanne d'Arc, qui prend alors le titre de vénérable. Ceci explique que sur les 120 panégyriques de ce recueil, 85 aient été prononcés dans la seule année 1894. Les orateurs répondent aussi aux critiques des rationalistes accusant l'Eglise d'avoir brûlé Jeanne d'Arc et de vouloir l'accaparer maintenant, en relevant que le tribunal de Rouen était composé d'ecclésiastiques en rupture de ban avec l'Eglise et que, par le procès d'annulation de la condamnation de Jeanne d'Arc, l'Eglise a dès 1456 rendu justice à la Libératrice de la France.

Par Dominique Le Tourneau
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Dominique Le Tourneau

Editeur

Honoré Champion

Genre

Histoire de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Panégyriques de Jeanne d’Arc par Dominique Le Tourneau

Commenter ce livre

 

Panégyriques de Jeanne d’Arc

Dominique Le Tourneau

Paru le 26/09/2025

1122 pages

Honoré Champion

180,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782745363909
9782745363909
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.