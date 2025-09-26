Inscription
#Roman francophone

Alex, l'enfant des toiles

Virginie Guibert

ActuaLitté
Alexandre intègre l'école des mousses au centre d'instruction navale de Brest. Adolescent fragile, il connaît dans cette école les pires humiliations et sévices. Cette situation perdure malheureusement tout au long de sa présence dans la marine nationale. Agé à peine de dix-huit ans, il est renvoyé de l'armée, meurtri tant physiquement que mentalement. Protégé par une carapace fictive à l'instar des toiles d'araignée qu'il a tant observées, il poursuit alors son existence tant bien que mal, en refoulant toutes formes d'agressions psychologiques...

Par Virginie Guibert
Chez Hello Editions

|

Auteur

Virginie Guibert

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature francophone

Alex, l'enfant des toiles

Virginie Guibert

Paru le 26/09/2025

106 pages

Hello Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782386275180
