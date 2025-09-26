Alex, l'enfant des toiles

Alexandre intègre l'école des mousses au centre d'instruction navale de Brest. Adolescent fragile, il connaît dans cette école les pires humiliations et sévices. Cette situation perdure malheureusement tout au long de sa présence dans la marine nationale. Agé à peine de dix-huit ans, il est renvoyé de l'armée, meurtri tant physiquement que mentalement. Protégé par une carapace fictive à l'instar des toiles d'araignée qu'il a tant observées, il poursuit alors son existence tant bien que mal, en refoulant toutes formes d'agressions psychologiques...