Les universités princières en Europe au XVe siècle

"Rares sont les princes sur les territoires desquels une université n'ait été fondée" constate le dauphin Louis (futur Louis XI) au moment d'en créer une à Valence en Dauphiné (1452). C'est placer la communauté des gens de savoir au coeur de l'espace politique des principautés. Selon cette proposition, le livre retrace la dynamique des fondations universitaires que les princes ont multipliées, en accord avec les villes, dans l'Europe du XVe siècle. A partir du cas du studium institué par Philippe le Bon à Dole en 1423, il esquisse une histoire européenne comparée des universités princières - de Turin à Alcalà en passant par Louvain, Nantes et Tübingen. Il interroge la complexité des liens politiques et intellectuels que les communautés universitaires ont entretenus avec le prince fondateur comme avec la principauté en construction. Riches de représentations cartographiques originales et d'éditions de documents, les contributions de spécialistes européens des universités et des pouvoirs princiers sont réunies sous la direction de Jacques Verger, membre de l'Institut, et d'Emilie Rosenblieh, maîtresse de conférences en histoire du Moyen Age à l'université de Franche-Comté.