#Essais

Les universités princières en Europe au XVe siècle

Jacques Verger, Emilie Rosenblieh

ActuaLitté
"Rares sont les princes sur les territoires desquels une université n'ait été fondée" constate le dauphin Louis (futur Louis XI) au moment d'en créer une à Valence en Dauphiné (1452). C'est placer la communauté des gens de savoir au coeur de l'espace politique des principautés. Selon cette proposition, le livre retrace la dynamique des fondations universitaires que les princes ont multipliées, en accord avec les villes, dans l'Europe du XVe siècle. A partir du cas du studium institué par Philippe le Bon à Dole en 1423, il esquisse une histoire européenne comparée des universités princières - de Turin à Alcalà en passant par Louvain, Nantes et Tübingen. Il interroge la complexité des liens politiques et intellectuels que les communautés universitaires ont entretenus avec le prince fondateur comme avec la principauté en construction. Riches de représentations cartographiques originales et d'éditions de documents, les contributions de spécialistes européens des universités et des pouvoirs princiers sont réunies sous la direction de Jacques Verger, membre de l'Institut, et d'Emilie Rosenblieh, maîtresse de conférences en histoire du Moyen Age à l'université de Franche-Comté.

Par Jacques Verger, Emilie Rosenblieh
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Jacques Verger, Emilie Rosenblieh

Editeur

Honoré Champion

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Les universités princières en Europe au XVe siècle

Jacques Verger, Emilie Rosenblieh

Paru le 26/09/2025

342 pages

Honoré Champion

34,00 €

ActuaLitté
9782745363763
© Notice établie par ORB
