Histoire de Mme de Montbrillant par Louise d'Epinay

Pierre Chartier

Censurée au XVIIIe siècle, édulcorée en Mémoires au XIXe, publiée comme un brûlot anti-Rousseau au XXe, l'Histoire de Mme de Montbrillant semblait vouée à un destin fatal : pour ceux qui en avaient eu vent, ce roman était manqué, à oublier. Nous devons renverser ce mouvement. Composée dans l'esprit des grands récits épistolaires de son temps, Clarisse Harlowe, La Nouvelle Héloïse, La Religieuse, l'histoire d'Emilie, femme de lettres des Lumières qui ressemble comme une soeur à Louise d'Epinay, son auteure, est en mesure de trouver enfin son public, qu'elle a précédé. Plus complexe que les vestiges restaurés de Pompéi admirés par des touristes venus d'ailleurs, ce roman hybride témoigne du jeu poursuivi entre deux séries : celle de l'écriture, moi comme elle, et celle de la lecture, nous comme elles. Sur fond d'une ancestrale inégalité, ce roman est mieux qu'un manifeste : une innovation et une découverte. Une nouvelle grande oeuvre du XVIIIe siècle est en passe de naître, roman-monde de soi dans le temps, qu'il va falloir éditer.

Par Pierre Chartier
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Pierre Chartier

Editeur

Honoré Champion

Genre

Critique

Histoire de Mme de Montbrillant par Louise d'Epinay

Pierre Chartier

Paru le 26/09/2025

302 pages

Honoré Champion

55,00 €

