Poèmes roumains d'antan et d'aujourd'hui

Nicolae Musa

Ce recueil contient des poèmes traduits par l'auteur. Sa volonté est que la poésie, telle une musique divine, puisse être perçue par le plus grand nombre d'oreilles littéraires possible. En redécouvrant le français et la grande poésie française, l'auteur s'est réinséré dans la trajectoire littéraire, quelque peu mise de côté. Il a ainsi publié des centaines de poèmes traduits par lui-même dans des groupes de poésie roumains et français sur les réseaux sociaux. Un beau compliment concernant ses traductions a été exprimé par Hugo Chenoll, lui-même créateur de poésie. A propos de la poésie " Aménagement " de Petruta Stan, il déclare ainsi : " Vous êtes un alchimiste redoutable ! " En face, Nicolae Mu a répond que Petruta Stan est une poétesse formidable. Et Hugo Chenoll conclut en remerciant la merveilleuse Madame Stan, en prenant soin de préciser que " dans votre traduction les mots sont choisis et votre esprit est son meilleur allié" .

Par Nicolae Musa
Chez Hello Editions

Auteur

Nicolae Musa

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

Poèmes roumains d'antan et d'aujourd'hui

Nicolae Musa

Paru le 26/09/2025

162 pages

Hello Editions

15,90 €

9782386275067
