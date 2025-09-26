Inscription
#Essais

L’harmonie universelle de Mersenne

Julien Gominet-Brun

ActuaLitté
L'Harmonie universelle de Mersenne est un important traité de musique publié en 1636. L'ouvrage s'imposa rapidement comme une référence et ne cessa d'être lu jusqu'à l'époque de Rameau. L'auteur était un membre éminent de la République des Lettres, correspondant de Descartes et de Gassendi, proche des musiciens Mauduit et Titelouze. L'étude contient l'une des premières théories de l'air de cour, des considérations sur le chant du stile nuovo ainsi que sur l'art de la Réforme catholique, les psaumes et les cantiques spirituels. Le religieux minime fait par ailleurs oeuvre de savant et produit avec ce traité l'une des créations majeures de la nouvelle science, à l'époque de Galilée. Notre livre propose une étude inédite de cette encyclopédie musicale. On tentera de ressaisir la place de l'Harmonie dans l'oeuvre de Mersenne et d'éclairer ses enjeux littéraires, artistiques et intellectuels. Marquée par l'esprit de la Réforme catholique, l'Harmonie est aussi la création d'un écrivain qui proposa une nouvelle théorie du style savant, formé à l'école de l'éloquence. Au temps du Discours de la méthode, cette oeuvre offre une entrée singulière dans la littérature du XVIIe siècle.

Par Julien Gominet-Brun
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Julien Gominet-Brun

Editeur

Honoré Champion

Genre

Histoire de la musique

L’harmonie universelle de Mersenne

Julien Gominet-Brun

Paru le 26/09/2025

524 pages

Honoré Champion

85,00 €

ActuaLitté
9782745364579
