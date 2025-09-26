Inscription
Madame de Sablé (1599-1678)

Agnès Cousson

ActuaLitté
Personnalité majeure de la scène culturelle du XVIIe siècle, Madeleine de Souvré, marquise de Sablé, reste une figure méconnue. La présente monographie se propose de la découvrir par une étude inédite de l'ensemble de ses textes, au prisme du regard des contemporains et dans une mise en perspective de sa pensée avec l'histoire des idées, des sensibilités et des genres littéraires. Imprégnée des valeurs humanistes, l'oeuvre de Mme de Sablé (une centaine de lettres, trois textes de réflexion inclassables, quatre-vingt-une maximes) participe au mouvement de désinstitutionalisation des savoirs, à la promotion de nouvelles valeurs morales et à l'avènement du sujet que le XVIIIe siècle entérinera, dans un style à la singularité marquée. Quelle que soit la forme adoptée, l'écriture de soi tire son originalité de la dissimulation concertée de l'intime et de la préférence accordée à l'image sociale : une femme d'esprit rompue aux discours de civilité et à l'analyse des comportements. D'autres traits de caractère apparaissent, indissociables de la formation de l'autrice, de son éthique et de sa conception de la littérature : une maîtrise de soi remarquable, la volonté de penser par soi-même, à partir de lectures plurielles, la foi en la raison, la conviction que l'expérience et le doute sont des vecteurs essentiels dans la quête de la vérité et l'accès à la connaissance de soi.

Par Agnès Cousson
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Agnès Cousson

Editeur

Honoré Champion

Genre

Biographies

Madame de Sablé (1599-1678)

Agnès Cousson

Paru le 26/09/2025

560 pages

Honoré Champion

42,00 €

ActuaLitté
9782745363299
