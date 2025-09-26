Inscription
Les soldats

Olivier Delhaye

ActuaLitté
Toujours muni de son fidèle détecteur de métaux, Max repart à l'aventure. Cette fois, il n'est pas seul. Il se retrouve plongé au coeur de la plus grande guerre que le monde n'ait jamais connue, affrontant des dangers aussi nombreux qu'imprévisibles. Le jeune garçon peut compter sur le soutien indéfectible de son cousin Louis, ainsi que sur l'aide précieuse de ses nouvelles rencontres, pour accomplir sa mission. Ensemble, ils vont traverser des épreuves intenses, faites de peur, de courage et d'amitié.

Par Olivier Delhaye
Chez Hello Editions

|

Auteur

Olivier Delhaye

Editeur

Hello Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Les soldats

Olivier Delhaye

Paru le 26/09/2025

110 pages

Hello Editions

15,90 €

9782386275708
