Les soldats

Toujours muni de son fidèle détecteur de métaux, Max repart à l'aventure. Cette fois, il n'est pas seul. Il se retrouve plongé au coeur de la plus grande guerre que le monde n'ait jamais connue, affrontant des dangers aussi nombreux qu'imprévisibles. Le jeune garçon peut compter sur le soutien indéfectible de son cousin Louis, ainsi que sur l'aide précieuse de ses nouvelles rencontres, pour accomplir sa mission. Ensemble, ils vont traverser des épreuves intenses, faites de peur, de courage et d'amitié.