#Bande dessinée jeunesse

L'invisible protecteur

Fabrice Gillant

ActuaLitté
Fabrice rêvait de bâtir un refuge pour les plus vulnérables, mais le destin en a décidé autrement. Après un tragique accident, son esprit demeure sur Terre, invisible aux yeux des vivants. C'est alors qu'il croise le chemin de Nicolas, un jeune sans-abri de dix-neuf ans, perdu mais porteur d'un immense potentiel. A travers une présence bienveillante et discrète, Fabrice guide Nicolas sur le chemin de la transformation. Ensemble, ils défient les limites du possible : des gains inattendus aux jeux à gratter deviennent la clé d'un rêve qui renaît. Un village d'espoir et de solidarité prend vie, illuminant la nuit de ceux que la société oublie... L'invisible protecteur est une histoire d'amour, d'entraide et de lumière, une ode à ceux qui, sans le savoir, changent le monde autour d'eux.

Par Fabrice Gillant
Chez Hello Editions

|

Auteur

Fabrice Gillant

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

L'invisible protecteur

Fabrice Gillant

Paru le 26/09/2025

178 pages

Hello Editions

18,90 €

9782386275159
