Bredele d'Alsace

Grâce à cet ouvrage, plongez dans la magie de Noël en Alsace, là où les traditions se transmettent de génération en génération aux creux des fourneaux. Ce livre réunit une cinquantaine de douceurs de Noël authentiques et traditionnelles, ces recettes qui embaument les maisons dès les premiers frimas de l'hiver. Chaque recette est une invitation au voyage, entre souvenirs d'enfance, gestes d'antan et parfums épicés. Au fil des pages, découvrez l'histoire et les origines de ces douceurs festives, véritables trésors du patrimoine culinaire alsacien. Pour compléter ce festin de traditions, laissez-vous séduire par quelques gâteaux moelleux, brioches dorées, chocolat maison et boissons réconfortantes.