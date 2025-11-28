Inscription
#Imaginaire

Madame Satan

Amy Chu, Eliot Rahal, Derek Charm

ActuaLitté
Après avoir éliminé son époux, Lucifer, Madame Satan règne sur les cercles infernaux... mais cherche à s'en évader pour prendre sa revanche sur son ancienne vie de mortelle en revenant parmi les vivants. Seulement, en Enfer, rien ne se fait sans sacrifices... et sa traversée du Styx sera l'occasion de faire des rencontres dérangeantes : les âmes damnées d'ados morts à Riverdale ! Les ténèbres habitent cette BD à l'image de son héroïne : sombre et élégante. Ici, chaque histoire a un prix. Et le vôtreâ? ¦ sera de tourner les pages. Un album qui devrait plaire aux fans de Beetlejuice pour son humour noir, ses morts bavards et son goût du macabre coloré. Un album de la collection Archie Horror : Préparez-vous à rire (méchamment) et frissonner (gentiment)... !

Par Amy Chu, Eliot Rahal, Derek Charm
Vesta

|

Auteur

Amy Chu, Eliot Rahal, Derek Charm

Editeur

Vesta

Genre

Divers

Madame Satan

Amy Chu, Eliot Rahal, Derek Charm

Paru le 05/12/2025

48 pages

Vesta

13,95 €

ActuaLitté
9782487703148
