Après avoir éliminé son époux, Lucifer, Madame Satan règne sur les cercles infernaux... mais cherche à s'en évader pour prendre sa revanche sur son ancienne vie de mortelle en revenant parmi les vivants. Seulement, en Enfer, rien ne se fait sans sacrifices... et sa traversée du Styx sera l'occasion de faire des rencontres dérangeantes : les âmes damnées d'ados morts à Riverdale ! Les ténèbres habitent cette BD à l'image de son héroïne : sombre et élégante. Ici, chaque histoire a un prix. Et le vôtreâ? ¦ sera de tourner les pages. Un album qui devrait plaire aux fans de Beetlejuice pour son humour noir, ses morts bavards et son goût du macabre coloré. Un album de la collection Archie Horror : Préparez-vous à rire (méchamment) et frissonner (gentiment)... !