Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Baby-Sitters en sueur

Collectif, Vesta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce soir, c'est Baby-sitting ! La jeune Betty Cooper doit garder le neveu de son amie Veronica Lodge dans un luxueux chalet au sommet des montagnes. Mais au cours de la soirée, l'esprit de Betty s'emballe et elle n'arrive pas à distinguer la réalité de la fiction lorsqu'elle réalise soudain qu'elle n'est peut-être pas toute seule avec l'enfant... Pendant ce temps, à Riverdale, Jinx, une autre adolescente, doit garder deux garnements qu'elle occupe en leur racontant des histoires... peut-être pas totalement adaptées à leur âge ! Vous pensez encore à Betty, Veronica, Archie et Jughead comme à des ados sages de BD rétro perdus dans leurs triangles amoureux ? Oubliez tout ça ! Les albums Archie Horror transposent les personnages cultes des comics Archie et de la série Netflix Riverdale dans un univers horrifique et délicieusement tordu, sans rien perdre de leur charme originel. C'est souvent sanglant, méchant, avec des monstres, des slashers, des frissonsâ? ¦ et même des rires !

Par Collectif, Vesta
Chez Vesta

|

Auteur

Collectif, Vesta

Editeur

Vesta

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Baby-Sitters en sueur par Collectif, Vesta

Commenter ce livre

 

Baby-Sitters en sueur

Collectif, Vesta

Paru le 05/12/2025

48 pages

Vesta

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487703117
9782487703117
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.