Baby-Sitters en sueur

Ce soir, c'est Baby-sitting ! La jeune Betty Cooper doit garder le neveu de son amie Veronica Lodge dans un luxueux chalet au sommet des montagnes. Mais au cours de la soirée, l'esprit de Betty s'emballe et elle n'arrive pas à distinguer la réalité de la fiction lorsqu'elle réalise soudain qu'elle n'est peut-être pas toute seule avec l'enfant... Pendant ce temps, à Riverdale, Jinx, une autre adolescente, doit garder deux garnements qu'elle occupe en leur racontant des histoires... peut-être pas totalement adaptées à leur âge ! Vous pensez encore à Betty, Veronica, Archie et Jughead comme à des ados sages de BD rétro perdus dans leurs triangles amoureux ? Oubliez tout ça ! Les albums Archie Horror transposent les personnages cultes des comics Archie et de la série Netflix Riverdale dans un univers horrifique et délicieusement tordu, sans rien perdre de leur charme originel. C'est souvent sanglant, méchant, avec des monstres, des slashers, des frissonsâ? ¦ et même des rires !