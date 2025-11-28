Teenage Mutant Ninja Turtles : Saturday Morning Adventures Tome 3

Chrome Dome se présente aux élections pour devenir maire de New York, les tortues ninja passent un test de bravoure cauchemardesque et, pour Noël, Shredder décide d'organiser son ShredderCon ! Comme si cela ne suffisait pas à pimenter la vie des Chevaliers d'écaille, un autre élément perturbateur surgit du passé en la personne excentrique de M. Ogg... La nouvelle série Saturday Morning Adventures, inspirée du célèbre dessin animé Tortues Ninja des années 90 se poursuit et plonge les Teenage Mutant Ninja Turtles dans encore plus d'aventures folles !