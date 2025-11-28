Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Comics

Teenage Mutant Ninja Turtles : Saturday Morning Adventures Tome 3

Erik Burnham, Sarah Myer, Dan Schoening

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chrome Dome se présente aux élections pour devenir maire de New York, les tortues ninja passent un test de bravoure cauchemardesque et, pour Noël, Shredder décide d'organiser son ShredderCon ! Comme si cela ne suffisait pas à pimenter la vie des Chevaliers d'écaille, un autre élément perturbateur surgit du passé en la personne excentrique de M. Ogg... La nouvelle série Saturday Morning Adventures, inspirée du célèbre dessin animé Tortues Ninja des années 90 se poursuit et plonge les Teenage Mutant Ninja Turtles dans encore plus d'aventures folles !

Par Erik Burnham, Sarah Myer, Dan Schoening
Chez Vestron

|

Auteur

Erik Burnham, Sarah Myer, Dan Schoening

Editeur

Vestron

Genre

Comics Indépendants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Teenage Mutant Ninja Turtles : Saturday Morning Adventures Tome 3 par Erik Burnham, Sarah Myer, Dan Schoening

Commenter ce livre

 

Teenage Mutant Ninja Turtles : Saturday Morning Adventures Tome 3

Erik Burnham, Sarah Myer, Dan Schoening

Paru le 05/12/2025

128 pages

Vestron

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383731146
9782383731146
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.