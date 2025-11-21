Inscription
#Polar

La faille

Wojciech Chmielarz, Anastazja Deresz

ActuaLitté
Lorsque Maciej apprend que sa femme Janina a perdu la vie dans un accident de voiture, son monde s'effondre. Comment annoncer à ses deux jeunes filles qu'elles viennent de perdre leur mère ? Que dire à ses beaux-parents ? Et comment continuer à vivre, alors que sa vie paisible s'assombrit soudainement et tourne au cauchemar ? De plus, il ne comprend pas pourquoi l'accident s'est produit près de Mragowo, alors que sa femme lui avait assuré partir en voyage d'affaires à Cracovie. S'est-elle trompée ou lui a-t-elle menti ? Lorsqu'un homme mystérieux fait son apparition à l'enterrement, Maciej commence à comprendre que Janina cachait de nombreux secrets. Bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une femme aussi active et travailleuse. Alors que les questions se multiplient, la tragédie se transforme en une énigme complexe. Maciej se rend dans la région de Mazurie et s'aperçoit rapidement qu'il ne connaissait pas vraiment la femme avec laquelle il a passé des douze dernières années de sa vie.

Par Wojciech Chmielarz, Anastazja Deresz
Chez Méra Editions

|

Auteur

Wojciech Chmielarz, Anastazja Deresz

Editeur

Méra Editions

Genre

Thrillers

La faille

Wojciech Chmielarz trad. Anastazja Deresz

Paru le 21/11/2025

380 pages

Méra Editions

19,99 €

ActuaLitté
9782487149335
