Lorsque Maciej apprend que sa femme Janina a perdu la vie dans un accident de voiture, son monde s'effondre. Comment annoncer à ses deux jeunes filles qu'elles viennent de perdre leur mère ? Que dire à ses beaux-parents ? Et comment continuer à vivre, alors que sa vie paisible s'assombrit soudainement et tourne au cauchemar ? De plus, il ne comprend pas pourquoi l'accident s'est produit près de Mragowo, alors que sa femme lui avait assuré partir en voyage d'affaires à Cracovie. S'est-elle trompée ou lui a-t-elle menti ? Lorsqu'un homme mystérieux fait son apparition à l'enterrement, Maciej commence à comprendre que Janina cachait de nombreux secrets. Bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une femme aussi active et travailleuse. Alors que les questions se multiplient, la tragédie se transforme en une énigme complexe. Maciej se rend dans la région de Mazurie et s'aperçoit rapidement qu'il ne connaissait pas vraiment la femme avec laquelle il a passé des douze dernières années de sa vie.