Le Corbusier, catalogue des dessins

ARGUMENTAIRE Entre 1902 et 1965, Le Corbusier produit plusieurs milliers de dessins, souvent d'une rare beauté. Les éditions AAM, en collaboration avec la Fondation Le Corbusier, ont entrepris à partir de 2019, leur publication en quatre volumes. Le tome III couvre la période des années 1929 à 1939 où la production dessinée et peinte est quasi essentiellement consacrée au thème féminin. La première phase des années 1929 à 1932 voit l'artiste explorer la richesse formelle et la poésie des éléments trouvés dans la nature (coquillages, racines, os, écorces, silex...) ou d'objets usuels détournés et parfois associés à des éléments organiques (boites d'allumettes, brique de verre...) qu'il nomme 'objets à réaction poétique'. Durant toute la décennie, intitulée pour sa production artistique "la période dite des femmes" , les thèmes féminins inspirent l'artiste au quotidien : sa compagne Yvonne, l'artiste Joséphine Baker, Indiennes des voyages en Amérique latine, Mauresques des périples nord-africains, baigneuses et pêcheuses des séjours dans le Bassin d'Arcachon, danseuses, lutteuses, géantes, duos féminins, innombrables nus... C'est une période où Le Corbusier se consacre intensément à l'activité picturale y dédiant la moitié de ses journées et produisant quelque cent cinquante-six peintures (soit le double de la période puriste), précédées chacune de suites d'études préparatoires mettant en lumière le processus de création. Sa production dessinée et peinte est qualifiée par l'artiste de "labeur secret" , qu'il ne dévoile qu'à la fin de la décennie dans une grande exposition au Kunsthaus à Zürich, en 1938.