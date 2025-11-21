Menya Tome 1

"Parce qu'ils sont faits à la main, ils sont magiques ! La comédie de l'artisan des masques ! " Au fin fond de la forêt, une jeune fille fait trempette dans une source d'eau chaude. Elle soulève facilement d'énormes rochers, manipule la météo et parle aux animaux. Le secret de ses capacités réside dans le "masque" qu'elle porte sur le visage. Son métier est "fabricant de masques". Cette histoire "artisanale" dépeint de manière vivante une jeune fille qui maîtrise l'art de la fabrication de masques, de la découpe du bois à la coloration des motifs jusqu'au vernissage de la finition !