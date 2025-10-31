Chamois un jour...

ON A CONNU anniversaire plus joyeux. En mai 2025, le Chamois niortais FC aurait dû, en théorie, fêter soncentenaire. Mais le club, créé en 1925 par la familleBoinot propriétaire de la plus grande "chamoiserie" de la ville, a disparu quelques semaines auparavantaprès une lente agonie qui l'a mené jusqu'à la liquidationjudiciaire. A travers les témoignages de nombreuxjoueurs, entraîneurs et dirigeants passés par ses rangs, ce livre revient sur un siècle d'histoire, de victoires, de défaites, d'accessions, de relégations qui ont fait duChamois niortais FC, pendant plusieurs décennies, l'undes fleurons du football en Nouvelle-Aquitaine.