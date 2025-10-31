Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Chamois un jour...

Emmanuel Roux, Fabrice Liaigre, Emmanuel Roux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ON A CONNU anniversaire plus joyeux. En mai 2025, le Chamois niortais FC aurait dû, en théorie, fêter soncentenaire. Mais le club, créé en 1925 par la familleBoinot propriétaire de la plus grande "chamoiserie" de la ville, a disparu quelques semaines auparavantaprès une lente agonie qui l'a mené jusqu'à la liquidationjudiciaire. A travers les témoignages de nombreuxjoueurs, entraîneurs et dirigeants passés par ses rangs, ce livre revient sur un siècle d'histoire, de victoires, de défaites, d'accessions, de relégations qui ont fait duChamois niortais FC, pendant plusieurs décennies, l'undes fleurons du football en Nouvelle-Aquitaine.

Par Emmanuel Roux, Fabrice Liaigre, Emmanuel Roux
Chez Clair (Vadrame)

|

Auteur

Emmanuel Roux, Fabrice Liaigre, Emmanuel Roux

Editeur

Clair (Vadrame)

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chamois un jour... par Emmanuel Roux, Fabrice Liaigre, Emmanuel Roux

Commenter ce livre

 

Chamois un jour...

Emmanuel Roux, Fabrice Liaigre, Emmanuel Roux

Paru le 28/10/2025

288 pages

Clair (Vadrame)

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782959312328
9782959312328
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.