ARGUMENTAIRE La tour Eiffel est aujourd'hui presque exclusivement associée à son célèbre ingénieur, Gustave Eiffel. Pourtant son apparence doit beaucoup à Stephen Sauvestre (1847-1919), en son temps surnommé "l'architecte de la tour Eiffel" . Si le projet de tour pour l'exposition universelle de Paris 1889 est conçu par la firme Eiffel, Koechlin et Nouguier, c'est bien Sauvestre qui a façonné son esthétique, dessinant les piles en maçonnerie, incurvant la forme générale, dessinant les plateformes et grands arcs qui soutiennent la tour, ajoutant un campanile et des statues. Familiarisé avec le métal, on lui doit, en 1905, la nouvelle chocolaterie Menier à Noisiel, en Seine-et-Marne, si spectaculaire qu'on lui donne vite le nom de "cathédrale" . Il signe également de nombreuses villas et hôtels particuliers, dont les lignes audacieuses font qu'il peut être considéré comme un des pères de l'Art Nouveau. Son influence a notamment été déterminante sur le jeune architecte bruxellois Victor Horta. LES AUTEURS Greet Paulissen obtient son diplôme d'architecte dans l'école d'architecture du Limbourg, en Belgique. Par la suite, elle consacre un mémoire de recherche sur l'architecte français Stephen Sauvestre à l'Université de Louvain.