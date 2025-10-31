Ténébreuse

Il était une fois un chevalier et une princesse à délivrer... Non : n'arrêtez pas là votre lecture ! Car Arzhur est un paladin déchu, traînant son spleen de taverne en champ de bataille. Quant à Islen, la princesse vers laquelle trois mystérieuses vieilles femmes envoient Arzhur afin de reconquérir son honneur, elle est l'héritière de sombres pouvoirs l'éloignant de la jouvencelle des contes classiques... Entre amour tragique, féminisme épique, fable sur l'hérédité et grande aventure, (re)découvrez en édition intégrale une fantasy littéraire furieusement actuelle menée par le regretté Hubert (Beauté, Peau d'homme) et l'exceptionnel Vincent Mallié (La quête de l'oiseau du temps). Avec, pour célébrer la beauté et l'intelligence de ce conte hors normes, une splendide remise en couleurs en bichromie faite pour l'occasion, en finition luxueuse, grand format, au tirage limité de 2000 exemplaires.