Les deux Affaires Grégory

"Il éclaire les énigmes d'un dossier unique dans l'histoire judiciaire". L'EXPRESS Il y a quarante ans, on découvrait le corps d'un petit garçon de quatre ans dans le lit de la Vologne. Ce 16 octobre 1984, le capitaine de gendarmerie Etienne Sesmat est le premier directeur d'enquête sur les lieux du drame. Comment un "fait divers" , en plus d'être une tragédie humaine, va-t-il s'inscrire dans l'Histoire et marquer autant nos mémoires ? En nous livrant de nouvelles analyses, Etienne Sesmat veut dissiper ici les dernières ombres de l'affaire Grégory. Après des études à Saint-Cyr, Etienne Sesmat choisit la gendarmerie. Il est nommé en 1983 commandant de la compagnie de gendarmerie d'Epinal. Après différentes affectations, il a terminé sa carrière en 2006 en gendarmerie à Marseille avec le grade de colonel. Un document de référence, éclairant, méticuleux, passionnant.