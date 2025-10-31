Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les deux Affaires Grégory

Etienne Sesmat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il éclaire les énigmes d'un dossier unique dans l'histoire judiciaire". L'EXPRESS Il y a quarante ans, on découvrait le corps d'un petit garçon de quatre ans dans le lit de la Vologne. Ce 16 octobre 1984, le capitaine de gendarmerie Etienne Sesmat est le premier directeur d'enquête sur les lieux du drame. Comment un "fait divers" , en plus d'être une tragédie humaine, va-t-il s'inscrire dans l'Histoire et marquer autant nos mémoires ? En nous livrant de nouvelles analyses, Etienne Sesmat veut dissiper ici les dernières ombres de l'affaire Grégory. Après des études à Saint-Cyr, Etienne Sesmat choisit la gendarmerie. Il est nommé en 1983 commandant de la compagnie de gendarmerie d'Epinal. Après différentes affectations, il a terminé sa carrière en 2006 en gendarmerie à Marseille avec le grade de colonel. Un document de référence, éclairant, méticuleux, passionnant.

Par Etienne Sesmat
Chez Points

|

Auteur

Etienne Sesmat

Editeur

Points

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les deux Affaires Grégory par Etienne Sesmat

Commenter ce livre

 

Les deux Affaires Grégory

Etienne Sesmat

Paru le 31/10/2025

432 pages

Points

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757874271
9782757874271
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.