Road trip sur les meilleures routes de France

Arnaud Taquet

Pensé pour les rêveurs d'horizons, cet ouvrage est l'évocation poétique de ces tracés sublimes et de ceux qui les empruntent. Il évoque l'alternance entre l'exaltation du mouvement et l'apaisement de la contemplation. Un regard inspiré sur les plus belles routes, où le tracé de l'asphalte se perd parfois dans le lointain et où l'évasion prime. Permettant un équilibre subtil entre plaisir mécanique et éclat des paysages, l'auto se fait ici complice, jamais vedette, dans un voyage où l'essentiel est ailleurs, dans l'instant, la lumière et, plus encore, dans l'émerveillement. Vous aimez rouler sur les plus beaux axes du plus beau pays du monde ? Ce livre est pour vous ! Des paysages, de l'asphalte et des horizons.

Par Arnaud Taquet
Chez Ouest-France

|

Auteur

Arnaud Taquet

Editeur

Ouest-France

Genre

France

Paru le 31/10/2025

224 pages

38,00 €

9782737392344
