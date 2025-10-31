Inscription
#Manga

Dans le Studio Ghibli

Suzuki Toshio

ActuaLitté
"Ici, on ne sait jamais ce qui va arriver, c'est vraiment sympa". Chez Ghibli, lieu de rassemblement de talents étonnants, à commencer par les réalisateurs Isao Takahata et Hayao Miyazaki, chaque jour apporte son lot d'événements inattendus. C'est justement dans ce quotidien que se niche le temps présent, le point de départ des oeuvres. Le producteur de Ghibli, studio mondialement connu, lève le voile sur le berceau de la création, où il a toujours fait "ce qu'il aimait comme il l'aimait" .

Par Suzuki Toshio
Chez Dargaud

|

Auteur

Suzuki Toshio

Editeur

Dargaud

Genre

Manga guides et revues

Retrouver tous les articles sur Dans le Studio Ghibli par Suzuki Toshio

Commenter ce livre

 

Dans le Studio Ghibli

Suzuki Toshio

Paru le 07/11/2025

266 pages

Dargaud

13,25 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505128649
9782505128649
© Notice établie par ORB
plus d'informations

