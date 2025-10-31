Dans le Studio Ghibli

"Ici, on ne sait jamais ce qui va arriver, c'est vraiment sympa". Chez Ghibli, lieu de rassemblement de talents étonnants, à commencer par les réalisateurs Isao Takahata et Hayao Miyazaki, chaque jour apporte son lot d'événements inattendus. C'est justement dans ce quotidien que se niche le temps présent, le point de départ des oeuvres. Le producteur de Ghibli, studio mondialement connu, lève le voile sur le berceau de la création, où il a toujours fait "ce qu'il aimait comme il l'aimait" .