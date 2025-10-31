Venin systémique

Une cheffe d'entreprise en pleine ascension est assassinée alors qu'elle profitait du soleil sur la terrasse de sa belle villa. L'enquête aboutit rapidement à l'inculpation d'une de ses meilleures amies, avec qui les relations s'étaient violemment distendues. Le mari de la victime, soutenu par une journaliste, ne croit pas à cette conclusion. Ces deux personnes, qui se sont pourtant affrontées dans le passé, se coalisent pour élucider le meurtre de la déterminée mais controversée Mélina : dérangeait-elle au point d'être éliminée ? Le lecteur sera plongé dans un microcosme qui oeuvre en sous-main pour saper les fondations de nos sociétés. Des forces de l'ombre qui ne reculent devant rien pour imposer leur vision d'un nouveau monde, refusant d'intégrer celles et ceux qui ne correspondent pas à leurs idées, ne partagent pas leurs valeurs et n'ont pas les mêmes origines. Dans ce quatrième thriller, Pierre Ménard pénètre dans l'inquiétante réalité de groupuscules qui ont décidé d'anéantir ce qui ne leur ressemble pas. Une réflexion acérée sur la tolérance et l'acceptation de la pensée de l'autre et du différent.