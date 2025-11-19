Inscription
#Essais

Python 3 et Machine Learning

Virginie Mathivet, Sébastien Chazallet

ActuaLitté
Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage Python pour le mettre en oeuvre efficacement dans le machine learning. 1040 pages par nos experts. Un livre de la collection Ressources Informatiques Python 3 - Les fondamentaux du langage (4e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur les fondamentaux du langage Python 3 (ici en version 3. 11) s'adresse à tout professionnel de l'informatique, ingénieur, étudiant (et particulièrement en BTS Services Informatiques Organisations), enseignant ou même autodidacte, qui souhaite maîtriser ce langage très abouti. Il détaille tout le coeur du langage et du traitement de données et ouvre des perspectives importantes sur tout ce que Python 3 permet de faire. Le livre est consacré à la branche 3 de Python et présente bien sûr les nouveautés apportées par la version 3. 11. Toutefois, comme le langage Python 2 est encore très présent, lorsqu'elles existent, l'auteur présente les différences importantes avec la branche antérieure de Python... Un livre de la collection Expert IT Machine Learning - Implémentation en Python avec Scikit-learn (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre présente à des personnes non Data Scientists, et sans connaissances particulières en mathématiques, la méthodologie du Machine Learning, ses concepts, ses principaux algorithmes et l'implémentation de ceux-ci en Python avec Scikit-learn...

Par Virginie Mathivet, Sébastien Chazallet
Chez Editions ENI

|

Auteur

Virginie Mathivet, Sébastien Chazallet

Editeur

Editions ENI

Genre

Programmation

Python 3 et Machine Learning

Virginie Mathivet, Sébastien Chazallet

Paru le 19/11/2025

1040 pages

Editions ENI

77,90 €

ActuaLitté
9782409051975
