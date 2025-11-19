HTML5, CSS3 et JavaScript

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les langages JavaScript et HTML5 ainsi que sur les feuilles de style CSS3 pour développer des interfaces Front End dynamiques. 1310 pages par nos experts. Un livre de la collection Ressources Informatiques Apprendre à développer avec JavaScript - Des bases à l'utilisation de frameworks (5e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur l'apprentissage du langage JavaScript s'adresse à des lecteurs qui souhaitent maîtriser cette brique incontournable et omniprésente dans le développement de sites web (intranet, extranet, internet) et dans celui d'applications hybrides pour smartphones et tablettes. La maîtrise du langage JavaScript est un atout essentiel pour acquérir une expertise dans le domaine des technologies du Web 2.0... Un livre de la collection Ressources Informatiques HTML5 et CSS3 - Maîtrisez les standards de la création de sites web (3e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur le langage HTML5 et les feuilles de styles CSS 3, langages fondateurs dans la création de sites web, s'adresse aux développeurs qui souhaitent disposer des connaissances nécessaires pour créer et faire évoluer des sites web dans le respect des bonnes pratiques...