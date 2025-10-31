Superhuman Battlefield - Tome 05

Plus rien n'arrête la YSM ! Les combats et les victoires s'enchaînent pour l'équipe de Seomoon Yeop, ce dernier se montrant sans pitié avec ses adversaires. Sa combativité éveille les convoitises à l'international et c'est à qui fera la meilleure offre ! Toutefois, le sauveur de l'humanité semble encore hésiter à faire carrière et préfère se concentrer sur l'entraînement de son équipe et sur le recrutement de nouveaux éléments. Il est même allé jusqu'au Kazakhstan pour dénicher la perle rare ! Au milieu de tous ces succès, il reçoit une visite inattendue : que peut bien lui vouloir la Fédération Internationale de Battlefield ?