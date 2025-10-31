Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Superhuman Battlefield - Tome 05

Niccolo, A Plan, Two-Zero

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus rien n'arrête la YSM ! Les combats et les victoires s'enchaînent pour l'équipe de Seomoon Yeop, ce dernier se montrant sans pitié avec ses adversaires. Sa combativité éveille les convoitises à l'international et c'est à qui fera la meilleure offre ! Toutefois, le sauveur de l'humanité semble encore hésiter à faire carrière et préfère se concentrer sur l'entraînement de son équipe et sur le recrutement de nouveaux éléments. Il est même allé jusqu'au Kazakhstan pour dénicher la perle rare ! Au milieu de tous ces succès, il reçoit une visite inattendue : que peut bien lui vouloir la Fédération Internationale de Battlefield ?

Par Niccolo, A Plan, Two-Zero
Chez A PRECISER

|

Auteur

Niccolo, A Plan, Two-Zero

Editeur

A PRECISER

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Superhuman Battlefield - Tome 05 par Niccolo, A Plan, Two-Zero

Commenter ce livre

 

Superhuman Battlefield - Tome 05

Niccolo, A Plan, Two-Zero

Paru le 14/11/2025

400 pages

A PRECISER

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487850040
9782487850040
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.